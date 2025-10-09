PepsiCo nomina un nuovo Cfo | è Steve Schmitt

Steve Schmitt sarà il nuovo Cfo di PepsiCo. La multinazionale di bevande e alimenti lo ha nominato per sostituire Jamie Caulfield, che dopo 30 anni di servizio in azienda andrà in pensione. Schmitt diventerà Executive Vice President e Chief Financial Officer a partire dal 10 novembre 2025. Attualmente ricopre lo stesso ruolo in Walmart US, dov’è entrato nel 2016. Ramon Laguarta, presidente e Ceo di PepsiCo, ha dichiarato: «Steve ha un solido track record di risultati comprovati e porta con sé competenze critiche che si allineano con la strategia di crescita di PepsiCo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

