People Young Volley Club il progetto per rilanciare la pallavolo maschile a Bergamo | Puntiamo alla Serie A

Stezzano. People Young Volley Club, un nome che raccoglie in sé un’identità: la gioventù, l’unione delle forze e, ovviamente, la pallavolo. Da Scanzorosciate a Seriate, passando per Grassobbio e Ranica, quattro società e quattro comuni che fanno rete per rilanciare la pallavolo maschile della Bergamasca, con la regia di People. Per unire “famiglie, territorio e futuro”. Il progetto – definito “sfidante” dal sottosegretario allo sport di Regione Lombardia Federica Picchi – è stato presentato mercoledì 8 ottobre nell’auditorium del Kilometro Rosso. “Bergamo respira pallavolo da sempre”, sottolinea il presidente onorario di Scanzo Volley, Giancarlo Viti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

