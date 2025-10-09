Pensioni rottamazione riforma fiscale e bonus edilizi | ultime novità della legge di Bilancio 2026

Lettera43.it | 9 ott 2025

Si fa più chiaro il quadro della legge di Bilancio 2026, con interventi in via di definizione su pensioni, rottamazione delle cartelle, riforma fiscale dell’Irpef e bonus edilizi. La parola d’ordine del governo per questa Manovra è quella di «fare un po’ di tutto» e di cercare di accontentare la maggior parte di chi sta attendendo una misura, un’agevolazione o una detassazione. Ma non si potrà fare nel pieno delle richieste di tutti. Per questo, il rinvio dell’aumento dei requisiti di età e di contributi delle pensioni anticipate e di vecchiaia si farà, ma la regola non sarà valida per la totalità dei lavoratori prossimi all’uscita. 🔗 Leggi su Lettera43.it

