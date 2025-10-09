Pensioni rottamazione riforma fiscale e bonus edilizi | ultime novità della legge di Bilancio 2026

Si fa più chiaro il quadro della legge di Bilancio 2026, con interventi in via di definizione su pensioni, rottamazione delle cartelle, riforma fiscale dell’Irpef e bonus edilizi. La parola d’ordine del governo per questa Manovra è quella di «fare un po’ di tutto» e di cercare di accontentare la maggior parte di chi sta attendendo una misura, un’agevolazione o una detassazione. Ma non si potrà fare nel pieno delle richieste di tutti. Per questo, il rinvio dell’aumento dei requisiti di età e di contributi delle pensioni anticipate e di vecchiaia si farà, ma la regola non sarà valida per la totalità dei lavoratori prossimi all’uscita. 🔗 Leggi su Lettera43.it

