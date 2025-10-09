Pensioni 2026 si ‘litiga’ su età pensionabile addio a Quota 41 e Opzione donna?

In questi giorni si fa un gran parlare in vista della prossima Legge di Bilancio delle ultime proposte circa il blocco dell’aumento dell’età pensionabile che pare potrebbe non riguardare tutti, come inizialmente promesso, ma al massimo solo coloro che hanno più di 64 anni, su questo fronte vi sono pareri contrastanti e si ‘litiga’ sull’utilità di una misura fatta solo per pochi. Taluni sostengono che il blocco dell’età pensionabile abbia senso solo se fatto per tutti, altri sostengono che al più sia meglio una riduzione ma per tutti, aumento graduale di 1 solo mese dal 2027, altri ancora sposano la causa del blocco per talune categorie, sempre meglio che per nessuno. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Pensioni, il governo litiga sull'aumento dell'età: “Va congelato per tutti"

Riforma pensioni 2026/ Rivoluzione in Bilancio: gli obiettivi del Governo - Il Bilancio potrebbe prevedere una riforma pensioni 2026 completamente diversa. Secondo ilsussidiario.net

RIFORMA PENSIONI 2026/ Gli interventi in vista tra “congelamento”, Tfr e Quota 103 - Con l'avvicinarsi della messa a punto della Legge di bilancio si torna a parlare di interventi di riforma delle pensioni Siamo alla fine dell’estate e come ogni anno l’argomento pensioni, puntualmente ... Lo riporta ilsussidiario.net