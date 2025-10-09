Siamo a pochi giorni dal voto regionale e in queste settimane di campagna elettorale, gioco forza, si sono azzerati gli incontri tra i sindaci del Valdarno, Regione Toscana, Rfi e Trenitalia sulla situazione treni. E’ normale, considerato il periodo di transizione. Ma come ha confermato nei giorni scorsi la presidente della Conferenza dei Sindaci Valentina Vadi, quando ci sarà l’insediamento della nuova giunta i primi cittadini della vallata riprenderanno i contatti, le riunioni e le cabine di regia per ottenere chiarimenti ufficiali e certezze sulle tempistiche e le modalità di attuazione del progetto legato alla consegna dei nuovi treni da 200kmh e sulla proroga concessa dall’autorità dei trasporti che consentirà ai treni regionali di continuare a viaggiare sulla Direttissima anche da gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pendolari, l’appello dei sindaci: "Treni a 200 all’ora da gennaio"