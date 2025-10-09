Pellegrinaggio diocesano | 780 fedeli da Lanciano e Ortona in udienza da papa Leone

Settecentottanta fedeli, 14 bus di cui 2 da Ortona, e l'arcivescovo Emidio Cipollone come guida: è il pellegrinaggio che l’arcidiocesi di Lanciano-Ortona ha organizzato in occasione del Giubileo. Il viaggio a Roma è in programma sabato 11 ottobre 2025.Un momento atteso, dopo il rinvio del viaggio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ripercorriamo alcuni momenti del pellegrinaggio diocesano a Roma guidato dal Vescovo nell'anno del Giubileo. #Vescovocevolotto #giubileodellasperanza #piacenza - facebook.com Vai su Facebook

Giubileo 2025: diocesi del Piceno, domani oltre 2.600 fedeli al pellegrinaggio a Roma guidato da mons. Palmieri - Montalto che parteciperanno al pellegrinaggio giubilare a Roma in programma sabato 6 settembre. Secondo agensir.it

Giubileo 2025: Cosenza-Bisignano, la benedizione del Papa dopo il pellegrinaggio diocesano a Roma con 1.200 fedeli - “Papa Leone XIV ha appreso con piacere e vivamente apprezzato le iniziative spirituali e le manifestazioni di fede di quanti hanno preso parte al recente pellegrinaggio giubilare dell’arcidiocesi di ... agensir.it scrive