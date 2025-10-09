Pellegatti | Faccia a faccia tra Allegri e Leao Max vuole vincere questa sfida

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato su 'YouTube' del confronto tra Leao e Allegri avvenuto dopo Juventus-Milan 0-0. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti faccia a faccia tra allegri e leao max vuole vincere questa sfida

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Faccia a faccia tra Allegri e Leao. Max vuole vincere questa sfida”

In questa notizia si parla di: pellegatti - faccia

pellegatti faccia faccia allegriMilan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte - Si ritroveranno di nuovo domenica sera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto ... Come scrive ilfoglio.it

Milan, Allegri: "Rabiot spero faccia 8 gol. Dobbiamo avere le spalle larghe per i momenti duri" - Alla vigilia della gara contro il Bologna, Massimiliano Allegri parla così in vista della sfida e tornando sul mercato che gli ha regalato anche Rabiot: "La società è stata molto brava a cogliere ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pellegatti Faccia Faccia Allegri