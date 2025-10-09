Pellaro soffoca figli partoriti e li nasconde in armadio | 25enne arrestata per omicidio e occultamento cadavere compagno accusato di favoreggiamento
I fatti risalgono a luglio 2024 ma solo ora nuove indagini hanno appurato che tra le 19 e le 20.30 di quel giorno la 25enne avrebbe, da sola, ucciso e nascosto i gemelli appena nati. Due anni prima un altro infanticidio: avrebbe partorito, ucciso e sotterrato un terzo neonato con la complicità del f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Reggio Calabria – Orrore a Pellaro. Una giovane donna è stata arrestata dalla Squadra Mobile, accusata di aver soffocato i suoi due figli neonati e di averne occultato i corpi. Le indagini, partite nel 2023 dopo il ritrovamento dei gemellini in un armadio. - X Vai su X
