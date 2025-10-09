Pellaro Reggio Calabria 25enne arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti | Indagato anche il fidanzato

A scoprire i corpicini all'interno di un armadio sono stati i genitori della giovane, accusata anche di avere soppresso un altro figlio nato tre anni fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pellaro (Reggio Calabria), 25enne arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti | Indagato anche il fidanzato

In questa notizia si parla di: pellaro - reggio

Pellaro (Reggio Calabria), giovane arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti | Indagato anche il fidanzato

Reggio Calabria, la barca con il pescatore morto a Pellaro si è ribaltata a 20 metri dalla riva. La Guardia Costiera: "fondamentale consultare le previsioni meteo prima di uscire in mare" - facebook.com Vai su Facebook

Orrore a Reggio Calabria: giovane donna accusata di aver ucciso e occultato i corpi dei tre figli neonati - Un caso di cronaca dai contorni agghiaccianti scuote Pellaro, frazione di Reggio Calabria. Segnala pupia.tv

Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell'armadio: arrestata una 25enne, indagato il fidanzato. I corpicini trovati dai nonni - Avrebbe soffocato e ucciso i suoi figli appena nati, poi nascosto i corpicini nell'armadio, avvolti da alcune coperte. Segnala leggo.it