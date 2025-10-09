Pedrizzi Ucid | Intesa di pace a Gaza grazie a Trump ma grazie anche al Cardinale Parolin
Il Comitato Tecnico-Scientifico dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), nel giorno in cui viene annunciata la firma degli accordi di pace su Gaza, ricorda e sottolinea le parole del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, oggetto in questi giorni di critiche da parte di esponenti israeliani per l’uso della parola ”carneficina” utilizzata per descrivere . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
pedrizzi - ucid
