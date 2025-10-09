Pedopornografia e abusi su minore | nuove prove contro l’infermiera del Goretti e la coppia

Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’infermiera dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina arrestata a giugno insieme a un uomo di 36 anni di Velletri e alla moglie di quest’ultimo, una 31enne anche lei di Velletri. Nei giorni scorsi la polizia ha dato esecuzione al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Pedopornografia e abusi su minore: nuove prove contro l’infermiera e la coppia

pedopornografia abusi minore nuoveAbusi su minore e materiale pedopornografico: tre arresti tra Latina e Velletri - Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno rivelato un ulteriore episodio di violenza sessuale aggravata e la produzione di video con la vittima ... Lo riporta latinaoggi.eu

