Pechino spera in un cessate il fuoco a Gaza permanente e completo

Milano, 9 ott. (askanews) - Pechino afferma di sperare in un cessate il fuoco "permanente" a Gaza dopo che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano di Trump per portare la pace nel territorio. "La Cina sostiene il rispetto del principio di governo palestinese della Palestina e promuove l'attuazione della soluzione dei due Stati", ha dichiarato Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa consueta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pechino "spera" in un cessate il fuoco a Gaza "permanente e completo"

