Pechino spera in un cessate il fuoco a Gaza permanente e completo

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 9 ott. (askanews) - Pechino afferma di sperare in un cessate il fuoco "permanente" a Gaza dopo che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano di Trump per portare la pace nel territorio. "La Cina sostiene il rispetto del principio di governo palestinese della Palestina e promuove l'attuazione della soluzione dei due Stati", ha dichiarato Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa consueta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pechino spera in un cessate il fuoco a gaza permanente e completo

© Quotidiano.net - Pechino "spera" in un cessate il fuoco a Gaza "permanente e completo"

In questa notizia si parla di: pechino - spera

LIVE Sonego-Zverev 4-6, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il tedesco vince il primo set! L’azzurro spera in una difficile rimonta

pechino spera cessate fuocoL’ultimatum di Trump a Hamas su Gaza: «Risponda entro 3-4 giorni o Israele sa cosa fare». Sì di Abu Mazen al piano: «Pronti a riformare l’Anp» - Stasera l'incontro tra i miliziani, Turchia e Qatar sull'intesa di cessate il fuoco già accettata da Netanyahu e sostenuta da Ue, Russia e Cina ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pechino Spera Cessate Fuoco