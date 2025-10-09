Pe | respinta sfiducia a von der Leyen

9 ott 2025

14.35 Il Parlamento europeo ha respinto le due mozioni di sfiducia contro il capo commissione Ue, von der Leyen,presentate dai "Patrioti" (estrema destra) e da "The Left" (estrema sinistra). 378 voti contrari, 179 a favore e 37 astenuti, per un totale di 594 votanti. Von der Leyen: "Apprezzo profondamente il forte sostegno. Continueremo a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo per affrontare le sfide dell'Europa. Insieme otterremo risultati per tutti i cittadini europei. Uniti con i nostri valori e il nostro futuro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Sfiducia Von der Leyen, Parlamento Ue boccia le due censure: respinta mozione della Sinistra con 383 voti, quella dei Patrioti con 378 contrari

Sfiducia Von der Leyen, Parlamento Ue boccia le due mozioni: respinta richiesta della Sinistra con 383 voti, quella dei Patrioti con 378 contrari

pe respinta sfiducia vonIl Parlamento europeo respinge le due mozioni di sfiducia contro von der Leyen - Il Parlamento europeo ha respinto con 378 voti contrari, 178 voti favorevoli e 37 astenuti la mozione di sfiducia alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, presentata dal gruppo dei Pat ... Segnala huffingtonpost.it

pe respinta sfiducia vonParlamento Ue boccia le due sfiducie contro von der Leyen, FdI si astiene - Quella dei patrioti ha ricevuto 179 si, 378 no e 37 astensioni. Da repubblica.it

