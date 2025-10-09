Pe | respinta sfiducia a von der Leyen
14.35 Il Parlamento europeo ha respinto le due mozioni di sfiducia contro il capo commissione Ue, von der Leyen,presentate dai "Patrioti" (estrema destra) e da "The Left" (estrema sinistra). 378 voti contrari, 179 a favore e 37 astenuti, per un totale di 594 votanti. Von der Leyen: "Apprezzo profondamente il forte sostegno. Continueremo a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo per affrontare le sfide dell'Europa. Insieme otterremo risultati per tutti i cittadini europei. Uniti con i nostri valori e il nostro futuro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
