Paura sulla Statale Adriatica in fase di attraversamento la bici impatta contro lo scooter | 87enne in ospedale

Cesenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura giovedì mattina a Cesenatico lungo la Statale Adriatica, in un tratto non distante dal Famila, intorno alle ore 11:30 si sono scontrati uno scooter guidato da un 76enne cervese e una bicicletta di un 87enne di Cesenatico. L'incidente è avvenuto in direzione nord, verso Ravenna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: paura - statale

