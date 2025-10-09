Paura sulla Statale Adriatica in fase di attraversamento la bici impatta contro lo scooter | 87enne in ospedale
Attimi di paura giovedì mattina a Cesenatico lungo la Statale Adriatica, in un tratto non distante dal Famila, intorno alle ore 11:30 si sono scontrati uno scooter guidato da un 76enne cervese e una bicicletta di un 87enne di Cesenatico. L'incidente è avvenuto in direzione nord, verso Ravenna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
