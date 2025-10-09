Paura nei cieli italiani | l’annuncio choc del pilota Ryanair terrorizza i passeggeri
Momenti di grande paura su un volo Ryanair operato da Malta Air, decollato da Pisa e diretto a Prestwick, nel Regno Unito. Durante la fase di atterraggio, il Boeing 737-800 ha avuto un problema grave e il pilota è stato costretto a lanciare il codice di emergenza “Squawk 7700” per ottenere priorità assoluta in pista. L’episodio, avvenuto il 3 ottobre, ha coinvolto il volo FR-3418, che ha incontrato la tempesta Amy, con raffiche di vento fino a 160 kmh. Dopo due tentativi falliti di atterraggio a Prestwick, l’aereo è stato costretto a dirottare su Manchester, dove è arrivato con carburante sufficiente per appena cinque minuti di volo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
