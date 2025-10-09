Paupisi madre e figlio uccisi con una pietra di 12 chili | la figlia in coma lotta per la vita

Una pietra di dodici chili, impugnata come un’arma. È con questo oggetto che, secondo i risultati delle autopsie, Salvatore Ocone avrebbe ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, e il figlio Cosimo, 15, nella loro casa di famiglia a Paupisi, nel Beneventano. Le perizie, affidate al medico legale Francesco La Sala su disposizione della Procura di Benevento, confermano quanto già emerso dai primi rilievi: entrambi sono morti per un colpo violento alla testa, inferto con estrema forza. Il masso, recuperato dai carabinieri sul luogo della strage e posto sotto sequestro, presenta tracce compatibili con le ferite riscontrate sulle vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Paupisi, madre e figlio uccisi con una pietra di 12 chili: la figlia in coma lotta per la vita

In questa notizia si parla di: paupisi - madre

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre

I docenti della scuola “G. De Marco” di Paupisi hanno voluto ricordare con una struggente lettera il giovanissimo Cosimo Ocone, una delle due vittime delle tragedia che è costata la vita anche a sua madre. - facebook.com Vai su Facebook

Progressi al #Neuromed ( #Molise ) per la sedicenne ferita dal padre che ha ucciso la madre e il fratello in provincia di #Benevento . - X Vai su X

Paupisi, madre e figlio uccisi con una pietra di 12 chili: la figlia in coma lotta per la vita - È con questo oggetto che, secondo i risultati delle autopsie, Salvatore Ocone avrebbe ucciso la moglie ... Scrive thesocialpost.it

Strage nel Sannio, anche il 15enne morto sul colpo. Venerdì funerali di madre e figlio, uccisi a colpi di pietra - Anche Cosimo Ocone, come la madre, Elisa Polcino, è morto quasi subito, colpito alla testa dal padre, Salvatore Ocone, 58 anni ... Come scrive fanpage.it