Paupisi lutto cittadino il giorno dei funerali di Elisa e Cosimo

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, profondamente sconvolti per la tragedia che ha colpito la comunità di Paupisi, si uniscono con commozione al dolore per la scomparsa di Elisa e del piccolo Cosimo, vittime innocenti di un dramma che ha ferito la nostra collettività. In questo momento la comunità si stringe attorno a Mario e Antonia, ai familiari tutti, con affetto, vicinanza e preghiera. Che la memoria di Elisa e Cosimo resti per sempre viva nei cuori di tutti noi come richiamo alla pace, all’amore e al rispetto della vita. Il Sindaco Salvatore Coletta, interpretando quindi la volontà dell’Amministrazione Comunale e lo strazio dell’intera Comunità di Paupisi, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno 10 ottobre dalle ore 13:00 sino al termine del rito funebre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it