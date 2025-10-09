Paul Pogba di nuovo fermo ai box il Pogback è rimandato a tempo indeterminato | cos'è successo

Per Paul Pogba il calvario continua: nessun rientro fissato per il 18 ottobre, alla ripartenza della Ligue1: un fastidio muscolare alla coscia destra lo ha costretto a fermarsi di nuovo. Da quando è arrivato al Monaco, 3 mesi, fa non è ancora sceso in campo. La sua ultima gara è datata 3 settembre 2023, con la Juve contro l'Empoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it