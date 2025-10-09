Pattinaggio artistico | Shimada e Takahashi dettano legge nello short al Grand Prix Junior di Abu Dhabi

Le punte del pattinaggio artistico giapponese e mondiale hanno letteralmente dominato il primo giorno di competizioni in quel di Abu Dhabi, città che sta ospitando questa settimana l’ultimo appuntamento valido per il circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. In campo femminile infatti a fare la voce grossa dopo lo short è stata la solita Mao Shimada, mentre tra i maschi a sbaragliare la concorrenza è stato Sena Takahashi. Ma andiamo con ordine; l’atleta nipponica malgrado due sbavature nel triplo loop (sottoruotato) e nella combinazione triplo litztriplo toeloop (redarguita con una chiamata sul quarto nel primo salto) ha raccolto 65. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Shimada e Takahashi dettano legge nello short al Grand Prix Junior di Abu Dhabi

In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico

Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia. Fiori e Sasso guidano gli azzurri

Pattinaggio artistico: Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie al Grand Prix Junior di Ankara e volano in finale

Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2025: i convocati dell’Italia. Gioia Fiori guida la spedizione

L'atleta sannita di pattinaggio artistico è in partenza per i Mondiali di Pechino - facebook.com Vai su Facebook

Era una stella del pattinaggio artistico la 23enne altoatesina travolta e uccisa da un camion a #Salisburgo, in #Austria, mentre percorreva in bici la pista ciclabile. #Tg1 Elena De Vincenzo - X Vai su X

Pattinaggio artistico: Shimada e Takahashi dettano legge nello short al Grand Prix Junior di Abu Dhabi - Le punte del pattinaggio artistico giapponese e mondiale hanno letteralmente dominato il primo giorno di competizioni in quel di Abu Dhabi, città che sta ... Riporta oasport.it

Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise settimi dopo lo short al Nebelhorn Trophy, Shin brilla in campo femminile - Tante certezze, ma anche interessanti sorprese nella prima giornata del Nebelhorn Trophy 2025, competizione di pattinaggio artistico inserita nel circuito ... Secondo oasport.it