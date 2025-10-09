Patriot LRASM e JASSM | il Pentagono prepara il muro di missili contro la Cina
In uno scenario di crescente rivalità strategica tra Washington e Pechino, il Dipartimento della Difesa statunitense ha avviato una revisione profonda delle proprie capacità industriali nel settore missilistico. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la leadership del Pentagono ha istituito una nuova iniziativa chiamata “ Consiglio per l’Accelerazione della Produzione di Munizioni”, coinvolgendo i principali attori del comparto bellico per aumentare in modo significativo i ritmi produttivi. L’obiettivo è rafforzare la base industriale per far fronte a una possibile escalation militare nella regione indo-pacifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: patriot - lrasm
