Patrick Ta lancia le Major Dimension Artistry Edit Palettes | niente colori di contorno

C'è qualcosa di quasi terapeutico nel tornare ai fondamentali — come pulire la fotocamera del telefono o cancellare le note del 2020. Patrick Ta lo sa bene. Dopo un anno intero di silenzio beauty (e di TikTok che chiedeva a gran voce un nuovo lancio), il make-up artist delle star torna con qualcosa che non urla "trend", ma sussurra "per sempre": le Major Dimension Artistry Edit Palettes. Tre palette, sei ombretti, zero sprechi. Patrick Ta arriva con le sue Major Dimension Artistry Edit Palettes: l'idea? Meno è finalmente di più. "Mi sono reso conto che in ogni palette ci sono sempre quei due colori che finisci e gli altri che restano intatti," racconta Patrick con la calma di chi ha trovato la pace interiore (e la formula perfetta).

