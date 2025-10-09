Patrick e Lea chi sono le vittime dei due incidenti mortali in A22

9 ott 2025

A un solo giorno di distanza è ancora forte, fortissimo lo sgomento per quanto accaduto nell’arco di meno di un’ora lungo la corsia che conduce verso Modena dell’Autostrada del Brennero, dove due persone hanno perso la vita in altrettanti tragici incidenti. Le vittime di questa doppia e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

patrick lea sono vittimeDoppio tragico incidente in A22, le vittime sono Lea Oberleiter Paris di 22 anni e Patrick Magnano di 39 anni. Giornata terribile in autostrada - Sono Lea Oberleiter Paris, 22enne di Merano, e Patrick Magnano, di 39 anni residente in provincia di Cuneo, le vittime del doppio tragico incidente sull'Autostrada (Qui articolo). Riporta ildolomiti.it

