patologie pneumologiche tornano le lezioni teorico pratiche al san donato

Arezzo, 9 ottobre 2025 – Gestire il paziente critico nell'Unità di Terapia intensiva pneumologica (Utip). È di questo che si parlerà nella due giorni organizzata all'interno della biblioteca dell'ospedale San Donato di Arezzo dal dr. Raffaele Scala, Responsabile Area Pneumologica Asl Toscana Sud Est e Direttore UOC Pneumologia e UTIP Ospedale Arezzo e dalla dr.ssa Teresa Renda, responsabile UOS Utip. «La gestione del paziente critico in UTIP – spiega il dr. Raffaele Scala - richiede un adeguato bagaglio fisiopatologico oltre ad una capacità pratico-applicativa in relazione alle numerose procedure diagnostico-terapeutiche necessarie per il trattamento dell'insufficienza respiratoria».

