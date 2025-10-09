Pasta contro pasta | la nuova guerra tra Italia e America

Negli Stati Uniti si sta combattendo una vera e propria guerra della pasta e questa volta non è una metafora culinaria. La tensione commerciale tra Washington e i produttori italiani si è accesa attorno a un simbolo nazionale: la pasta. Gli Stati Uniti, nel tentativo di proteggere la produzione interna e riequilibrare la bilancia commerciale, hanno imposto dazi doganali pesanti sui formati italiani più esportati, colpendo marchi storici come Rummo, De Cecco e La Molisana. Ma dietro la cronaca economica si nasconde un intero universo culturale, fatto di miti, passioni e fraintendimenti che raccontano il rapporto contraddittorio e affascinante tra l’America e la pasta italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

