Passione esplosa inaspettata tra Rosa Chemical e Vera Gemma

Metropolitanmagazine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un flirt a sorpresa tra il cantante Rosa Chemical, ora impegnato nello show del sabato sera “Ballando con le stelle”, e Vera Gemma, a rivelarlo è stato il settimanale “Oggi”. “È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma. – fa sapere il giornalista Alberto Dandolo – Rosa, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano. I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo vivaci momenti di intimità”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

passione esplosa inaspettata tra rosa chemical e vera gemma

© Metropolitanmagazine.it - Passione esplosa (inaspettata) tra Rosa Chemical e Vera Gemma

In questa notizia si parla di: passione - esplosa

Upas, trama 16 e 17 ottobre: Rosa e Damiano travolti dalla passione - Pino desidera recuperare il suo rapporto con Rosa dopo le recenti incomprensioni, ma lei si abbandona a momenti di passione con Damiano ... it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Passione Esplosa Inaspettata Rosa