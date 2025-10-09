Passi d’Arte passeggiata nel museo d’arte diffuso e a cielo aperto di Poggiardo e Vaste

Lecceprima.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POGGIARDO - L’amministrazione comunale di Poggiardo organizza una passeggiata nel museo d’arte diffuso e a cielo aperto di Poggiardo e Vaste, per conoscere i beni culturali e gli artisti contemporanei che con le loro opere hanno arricchito la città. L’iniziativa si svolgerà sabato, 11 ottobre, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

