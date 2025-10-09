Passaporti in Brianza | in 9 mesi emessi nuovi 30mila documenti In arrivo un nuovo open day

Monza, 9 ottobre 2025 – Oltre 30mila passaporti in 9 mesi. Per la precisione, la Questura di Monza e Brianza ha comunicato che, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, sono stati stampati 30.966 passaporti, a testimonianza dell’intenso lavoro svolto dagli uffici competenti e dell’impegno costante nel garantire ai cittadini un servizio efficiente e tempestivo. Richieste d’urgenza. Particolare attenzione è riservata alle richieste con carattere d’urgenza, che – previa presentazione di idonea documentazione – vengono gestite con procedure prioritarie, assicurando il rilascio del documento in tempo utile per la partenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

