Passaporti in Brianza | in 9 mesi emessi nuovi 30mila documenti In arrivo un nuovo open day
Monza, 9 ottobre 2025 – Oltre 30mila passaporti in 9 mesi. Per la precisione, la Questura di Monza e Brianza ha comunicato che, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, sono stati stampati 30.966 passaporti, a testimonianza dell’intenso lavoro svolto dagli uffici competenti e dell’impegno costante nel garantire ai cittadini un servizio efficiente e tempestivo. Richieste d’urgenza. Particolare attenzione è riservata alle richieste con carattere d’urgenza, che – previa presentazione di idonea documentazione – vengono gestite con procedure prioritarie, assicurando il rilascio del documento in tempo utile per la partenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: passaporti - brianza
Il passaporto negli uffici postali. In 7 mesi richiesti 1.500 documenti - Il passaporto elettronico negli uffici postali abilitati al servizio: da inizio anno a metà luglio a Monza sono circa 1. Scrive ilgiorno.it
Passaporti in Posta: già 1.100 in 4 mesi - Poste Italiane si conferma un'azienda in fortissima evoluzione, che offre servizi di pubblica utilità, con un ruolo sociale di presidio e accoglienza, interpretando una missione storica di utilità per ... Segnala ilgiornale.it