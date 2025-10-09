Parto live su Twitch una creator ha trasmesso tutto in diretta

La streamer Fandy ha condiviso tutte le fasi del travaglio e della nascita, tra i migliaia collegati anche il Ceo del portale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Parto live su Twitch, una creator ha trasmesso tutto in diretta

In questa notizia si parla di: parto - twitch

Parto in diretta su Twitch: il figlio di una streamer nasce in live, il CEO si congratula in chat - La streamer Fandy ha trasmesso in diretta su Twitch la nascita del proprio bambino in una live di otto ore, seguita anche dal CEO Dan Clancy, che le ha inviato un messaggio di congratulazioni. Lo riporta hwupgrade.it

