Partnership Alleanza Assicurazioni e Banca Generali nell’insurbanking

Milano, 9 ott. (askanews) – Alleanza Assicurazioni e Banca Generali insieme nell’insurbanking, segmento in forte crescita. Grazie alla partnership, Generali amplia così l’offerta di servizi per i clienti, unendo la forza e la qualità distributiva di Alleanza e il know how di Banca Generali nel private banking e nella gestione degli investimenti. La partnership consentirà alla rete di Alleanza – che conta circa 10.000 consulenti altamente qualificati, di cui 2.700 abilitati all’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari – di affiancare sempre più le famiglie nella protezione dei rischi, nella gestione consapevole dei risparmi e nella diversificazione degli investimenti, attraverso soluzioni personalizzate da oggi abbinate ai servizi bancari di Banca Generali per la gestione della liquidità e del conto titoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it