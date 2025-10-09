Parte la missione America' s Cup | a Bagnoli tutto pronto a maggio 2026

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Obiettivo maggio 2026. È questa la scadenza per completare tutte le opere necessarie a Bagnoli per ospitare la 38esima Luis Vitton America's Cup, il più grande evento di vela del mondo. Questa mattina, nella sede napoletana della Camera di Commercio, è stato presentato il progetto insieme al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

