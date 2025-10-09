Davide Piganzoli ha intenzione di correre un gran Giro di Lombardia per terminare al meglio l’annata e la sua esperienza con la Polti Visit Malta. Il giovane e promettente passista-scalatore valtellinese, dopo la classica delle foglie morte correrà ancora un paio di gare “minori“ con il team prima di approdare alla Visma-Lease a Bike nel 2026 e correre al fianco del capitano, due volte trionfatore al Tour de France, Jonas Vingegaard. Un’esperienza unica per uno dei ciclisti italiani più promettenti e che, in prospettiva, può dire la sua nei grandi giri a tappe. Il 2025 di Piganzoli è stato un anno di alti e bassi, il suo talento ha brillato solo a tratti ma "il bilancio comunque è positivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Parola (e sogni) del "Piga". Decisivo il Passo di Ganda