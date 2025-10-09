Parma Cuesta ‘vede’ Bernabé più avanti
Sono giorni di colloqui al Mutti Training Center, riunioni e dialoghi. Tra aree, tra staff e allenatore, tra calciatori. Il Parma è al lavoro per rimettersi in carreggiata e cancellare l’amarezza che ha lasciato nei protagonisti e, a tutti i livelli, la sconfitta del Tardini contro il Lecce. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - cuesta
Serie A, Cuesta si presenta al Parma: ecco le sue prime parole | VIDEO
Il primo Parma di Cuesta con Djuric davanti
La prima partita di Cuesta con il Parma: finisce 3-2 con la Primavera
Parma-Lecce 0-1 Si scherza. #ParmaCalcio #ParmaCalcio1913 #Crusader #Crusaders #SerieAEnilive #campionato #Stadio #ParmaLecce #Parma #Lecce #CarlosCuesta #Cuesta #ForzaParma #gialloblu #calcio #ottobre #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
PARMA - Cuesta: "Vogliamo dare continuità alla vittoria di lunedì scorso" https://ift.tt/DyO0K1r - X Vai su X
Parma, Cuesta sfida la Juventus: "A Torino un anno meraviglioso, è stata un'università per me - I ducali affrontano la Juventus nella prima giornata di campionato e per il giovane tecnico è un ritorno nella ... Come scrive calciomercato.com
Parma, Cuesta verso la Juventus: "Firmare per il pareggio? Vogliamo vincere" - La Serie A 2025/26 del Parma inizierà con la partita contro la Juventus, partita in programma domenica 24 agosto alle 20:45. Scrive sport.sky.it