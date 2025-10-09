Parma Alps Open al via la Pro-Am al team paralimpico

Sul percorso La Rocca del Golf del Ducato a Sala Baganza (PR) è iniziata la prima edizione del torneo in calendario sull’Alps Tour e sull’Italian Pro Tour. La gara distribuirà punti decisivi per le “carte” dell’HotelPlanner Tour 2026. È scattato oggi il Parma Alps Open, terzo evento stagionale dell’Italian Pro Tour e appuntamento inserito anche nell’Alps Tour, in programma fino a sabato 11 ottobre sul percorso La Rocca del Golf del Ducato a Sala Baganza (PR). Un torneo di particolare importanza: a una settimana dal Grand Final di Roma, metterà in palio punti decisivi per l’ordine di merito che assegnerà le cinque “carte” per l’HotelPlanner Tour 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it