Parlamentari europee contro il velo islamico l' incontro all' Harry' s Bar

Si terrà sabato 11 ottobre la conferenza stampa di presentazione della risoluzione parlamentare “per l’abolizione del velo islamico e di tutte le misure costrittive che ledono i diritti della donna”, a firma delle eurodeputate Anna Maria Cisint, europarlamentare prima firmataria della risoluzione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: parlamentari - europee

Un bel risultato per la democrazia e un segnale forte: le istituzioni europee non si piegano alle pressioni politiche e difendono lo Stato di diritto. Salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento europeo, dei parlamentari, e di conseguenza della de - X Vai su X

Il Parlamento Europeo ha confermato l'immunità ad Ilaria Salis I parlamentari europei a maggioranza hanno fatto prevalere i valori democratici dell'Europa. Oggi la democrazia europea ha difeso lo stato di diritto contro le prevaricazioni e le persecuzioni del re - facebook.com Vai su Facebook

Vietare il velo integrale è giusto - Non si tratta di impedire l’osservanza di regole religiose in privato, ma di garantire un diritto, il che spesso è vietato alle donne islamiche, e di salvaguardare norme generali della vita civile ... Segnala ilfoglio.it

“Vietare il velo integrale”, la proposta di Fdi contro il “fondamentalismo islamico” - Nuova proposta di Fratelli d'Italia per vietare il velo integrale in luoghi pubblici contro il "fondamentalismo islamico" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it