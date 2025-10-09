Parlamentari europee contro il velo islamico l' incontro all' Harry' s Bar

Triesteprima.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà sabato 11 ottobre la conferenza stampa di presentazione della risoluzione parlamentare “per l’abolizione del velo islamico e di tutte le misure costrittive che ledono i diritti della donna”, a firma delle eurodeputate Anna Maria Cisint, europarlamentare prima firmataria della risoluzione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parlamentari - europee

Vietare il velo integrale è giusto - Non si tratta di impedire l’osservanza di regole religiose in privato, ma di garantire un diritto, il che spesso è vietato alle donne islamiche, e di salvaguardare norme generali della vita civile ... Segnala ilfoglio.it

parlamentari europee contro velo“Vietare il velo integrale”, la proposta di Fdi contro il “fondamentalismo islamico” - Nuova proposta di Fratelli d'Italia per vietare il velo integrale in luoghi pubblici contro il "fondamentalismo islamico" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Parlamentari Europee Contro Velo