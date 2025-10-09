Paris-Virtus Bologna oggi Eurolega basket 2025 | orario tv programma streaming

Trasferta in terra francese per la Virtus Bologna nella terza giornata di Eurolega. La squadra di Ivanovic fa visita al Paris di coach Francesco Tabellini, che guida la formazione francese in questa stagione. Entrambe le squadre hanno chiuso la prima settimana con una vittoria ed una sconfitta ed il match di questa sera è un bel test per la Virtus. Bologna ha brillato all’esordio contro il Real Madrid, ottenendo un successo davvero di grande prestigio. Poi è arrivato il ko in casa del Valencia ed ora la V nere cercano il guizzo su un campo decisamente complicato come quello di Parigi, con i francesi che sono una squadra decisamente ambiziosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

