Parenti ostaggi | Trump di parolagrazie

8.00 In Israele la gente è scesa in strada per festeggiare l'intesa sul piano di pace di Trump con la liberazione degli ostaggi e ritiro parziale Idf da Gaza. "In questo momento, l'intero popolo di Israele è con i rapiti. L'intero popolo di Israele è con le famiglie", ha detto il presidente israeliano. "Trump merita Nobel per la pace",ha sostenuto Herzog. E il Forum delle famiglie degli ostaggi scrive a Trump, ringraziandolo: "Ci ha restituito quello che pensavamo di aver perso per sempre.Trump ha mantenuto la promessa, gli siamo eternamente grati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

