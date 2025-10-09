Pardo analizza | Inter con oscillazioni di umore la Roma non è brillante però…
Inter News 24 Il noto giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha detto la sua sull’Inter, sul Napoli e sulla Roma: le sue dichiarazioni. A margine dell’inaugurazione del Festival dello Sport 2025, il giornalista Pierluigi Pardo ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW, facendo il punto sulle squadre che occupano le posizioni di vertice della Serie A. Pardo ha commentato la situazione della Roma, sorprendentemente in testa alla classifica dopo sei giornate, sottolineando l’equilibrio che caratterizza questo avvio di stagione, con cinque squadre racchiuse in soli tre punti. Il giornalista ha evidenziato le potenzialità del Napoli, che, pur essendo attualmente in cima alla classifica, non è ancora in fuga. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pardo - analizza
Un libro di Karp e Zamiska, i vertici di Palantir, società tech che analizza i Big data per il Pentagono, racconta l'humus culturale della nuova Silicon Valley. Leggendolo si capisce come e perché Musk sta trattando brutalmente i dipendenti pubblici americani - facebook.com Vai su Facebook
Pardo: "Non capisco perché il Manchester City abbia fatto partire Akanji, buon per l'Inter" - Il giornalista Pierluigi Pardo, intervenuto durante la trasmissione Tutti Convocati in onda su Radio 24, ha speso belle parole per il nuovo acquisto dell'Inter Manuel Akanji. Come scrive tuttomercatoweb.com