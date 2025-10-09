Parcheggio abusivo nel cuore del Parco scatta il sequestro I responsabili rischiano fino a 50mila euro di multa

Anconatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GENGA- Un’area di circa 7.500 metri quadrati, realizzata lo scorso aprile e adibita a parcheggio, è stata sottoposta a sequestro preventivo dai Carabinieri Forestali dei Nuclei di Genga - Frasassi, con il supporto del Nucleo Forestale di Arcevia, su disposizione del Giudice per le Indagini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parcheggio - abusivo

Tecnico aggredito nel parcheggio, il posteggiatore abusivo lo picchia e gli rompe una mano: denunciato

Ultim’ora, vietato pagare il parcheggio coi soldi: scatta il Decreto DIGITALE, multe sanguinarie se usi il contante per i ticket I Ti trattano come un abusivo

Acireale, sgomberato un parcheggio abusivo vicino al "PalaBattiato"

parcheggio abusivo cuore parcoParcheggio costruito nel parco di Frasassi senza autorizzazioni: scatta il sequestro, i responsabili rischiano 2 anni e 50mila euro di multa - Parcheggio abusivo costruito nel Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi: scattano il sequestro e le denunce dei responsabili, che rischiano pene fino a due anni e multe ... msn.com scrive

Parcheggio privato nel Parco di Segesta, quattro condannati - Il tribunale di Trapani ha condannato a 6 anni l'imprenditore Leonardo Isca; 8 mesi, pena sospesa, a due ex vigili urbani (Salvatore Craparotta e Giuseppe Ferrara) e all'ex sindaco di Calatafimi Vito ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Abusivo Cuore Parco