Parata vip alla prima romana del film su Montezemolo | le pillole del giorno

Potenti romani, e non solo, alla prima “vip” di Luca – seeing red, film agiografico su Luca Cordero di Montezemolo, nella serata di mercoledì all’Auditorium Parco della Musica. Una parata che ha permesso di rivedere in splendida forma Edwige Fenech, accolta da star. Più in là, ecco Alba Parietti. Tra i primissimi ad arrivare, Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo. Ci sono anche un vecchio amico di Montezemolo, Gianni De Gennaro, e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Appare anche Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, il deus ex machina del Circolo Canottieri Aniene. Tutti aspettano il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che alla fine non si presenta e “dà buca a Luca”, per seguire le evoluzioni dell’accordo tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Parata vip alla prima romana del film su Montezemolo: le pillole del giorno

In questa notizia si parla di: parata - prima

Tosca, una prima da record al Festival Puccini: parata di vip. 7 minuti di applausi

Summer Pride, il grande flash mob prima della parata. Si balla in piazzale Kennedy a ritmo dei Coldplay

Cina: sistemi strategici, armi ipersoniche di precisione esposti per la prima volta alla parata per il Giorno della vittoria

Davide Padovan. Vitamin String Quartet · This Is Halloween. Prima della parata .. e dopo!!! Che Halloween sia @stuntmanshow_productions @mirabilandia_ufficiale #halloween #halloween2025 #autumn #autunno #romagna #park #parks #parchidivertiment - facebook.com Vai su Facebook

Debutta a #Milano la #Colorfuture parade, la prima parata urbana che trasforma l’impegno per il cambiamento in esperienza condivisa http://bit.ly/46y6NIF - X Vai su X

Tosca, una prima da record al Festival Puccini: parata di vip. 7 minuti di applausi - E siccome Signorini, oltre ad essere un apprezzato regista di opere liriche, è anche un esperto di glamour e vip, non ... Secondo lanazione.it

Parata di vip all’anteprima del cartone “Elio” tra alieni e amici fantastici - Piazza della Repubblica si trasforma in un universo cosmico e stellato per “Elio”, il nuovo attesissimo e divertente cartone Disney e Pixar. Lo riporta ilmessaggero.it