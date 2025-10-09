Paramount Skydance prende forma l’offerta per Warner Bros Discovery

Paramount Skydance è vicina a presentare un’offerta per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery. Lo riporta in esclusiva Deadline, confermando così le prime indiscrezioni lanciate a inizio settembre dal Wall Street Journal che parlò di un interessamento per l’intera società, dalla tv lineare allo streaming. Fonti di entrambi gli Studios affermano che David Ellison, consigliato da Jeff Shell e Gerry Cardinale, sta solo prendendo tempo per avanzare la sua proposta ufficiale per evitare una nuova estenuante trattativa come quella che ha portato alla fusione tra Skydance e Paramount. Paramount-Warner Bros, quale sarà l’eventuale ruolo David Zaslav?. 🔗 Leggi su Lettera43.it

