Paragon le nuove rivelazioni | Spiato anche Caltagirone Il caso si allarga
Secondo una ricostruzione pubblicata da La Stampa e IrpiMedia anche Francesco Gaetano Caltagirone sarebbe stato spiato con Graphite, lo spyware sviluppato da Paragon Solutions. È lo stesso usato per spiare Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, e Ciro Pellegrino, capo area sempre di Fanpage.it. Se confermato, il nome di Caltagirone sarebbe il primo fuori dal gruppo di giornalisti e attivisti riconosciuti fino a questo momento come vittime di questa campagna di spionaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Matteo Renzi, lotteremo fino alla fine per verità sul caso Paragon Don Ferrari,alle istituzioni chiediamo dialogo e riconciliazione (ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - "Io voglio la verità sul caso Paragon. Noi per la verità sul caso Paragon lotteremo fino alla fine senza f - facebook.com Vai su Facebook
