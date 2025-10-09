Paragon le nuove rivelazioni | Spiato anche Caltagirone Il caso si allarga

Secondo una ricostruzione pubblicata da La Stampa e IrpiMedia anche Francesco Gaetano Caltagirone sarebbe stato spiato con Graphite, lo spyware sviluppato da Paragon Solutions. È lo stesso usato per spiare Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, e Ciro Pellegrino, capo area sempre di Fanpage.it. Se confermato, il nome di Caltagirone sarebbe il primo fuori dal gruppo di giornalisti e attivisti riconosciuti fino a questo momento come vittime di questa campagna di spionaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it