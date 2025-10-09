Paradigma Bach | dialogo tra barocco e contemporaneo ai concerti aperitivo del Conservatorio
Prosegue al Conservatorio Nicolini la rassegna dei Concerti Aperitivo della Domenica con "Paradigma Bach", concerto in scena domenica 12 ottobre 2025 alle ore 11, eseguito dai docenti Marco Decimo al violoncello e Paola Poncet al clavicembalo.Il programma propone un raffinato dialogo tra il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: paradigma - bach
Magnificat, Bach cambia la musica. Sontuoso capolavoro del Barocco - Quando Johann Sebastian Bach eseguì per la prima volta il suo ’Magnificat’, nel 1723, aveva preso servizio da poche settimane come Thomaskantor, dunque direttore musicale della chiesa di San Tommaso a ... Segnala ilrestodelcarlino.it
La passione di Bach sfida il ritmo del Barocco - Ama le grandi architetture sonore, le partiture complesse, le opere monumentali. iltempo.it scrive