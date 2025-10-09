Papa Leone XIV | Non dimenticare i giornalisti caduti nelle guerre
Papa Leone XIV ha rivolto un pensiero ai giornalisti caduti nei teatri di guerra. Il Pontefice lo ha fatto nel corso dell’udienza della 39esima Conferenza dell’Associazione MINDS International. “Ogni giorno – ha detto il Papa – ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. E in un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi, quelli che cadono sul campo sono molti: vittime della guerra e dell’ideologia della guerra, che vorrebbe impedire ai giornalisti di esserci. Non dobbiamo dimenticarli! Se oggi sappiamo che cosa è successo a Gaza, in Ucraina e in ogni altra terra insanguinata dalle bombe, lo dobbiamo in buona parte a loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Papa Leone XIV compirà il suo primo viaggio apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea. Successivamente il Pontefice si recherà in Libano dal 30 - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV: “passi avanti di pace, liberare gli ostaggi/ “Preoccupa antisemitismo e le sofferenze a Gaza” - L'omelia e l'Angelus Papa Leone XIV oggi 5 ottobre 2025: il piano di pace, l'appello contro antisemitismo e atroci sofferenze a Gaza. Da ilsussidiario.net
Dilexi Te. Papa Leone ha firmato la prima Enciclica del suo pontificato - Il 9 ottobre la presentazione ufficiale nella Sala Stampa Vaticana. Riporta clarusonline.it