Papa Leone XIV | Non dimenticare i giornalisti caduti nelle guerre

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha rivolto un pensiero ai giornalisti caduti nei teatri di guerra. Il Pontefice lo ha fatto nel corso dell’udienza della 39esima Conferenza dell’Associazione MINDS International. “Ogni giorno – ha detto il Papa – ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. E in un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi, quelli che cadono sul campo sono molti: vittime della guerra e dell’ideologia della guerra, che vorrebbe impedire ai giornalisti di esserci. Non dobbiamo dimenticarli! Se oggi sappiamo che cosa è successo a Gaza, in Ucraina e in ogni altra terra insanguinata dalle bombe, lo dobbiamo in buona parte a loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

papa leone xiv non dimenticare i giornalisti caduti nelle guerre

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Non dimenticare i giornalisti caduti nelle guerre”

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

papa leone xiv dimenticarePapa Leone XIV: “passi avanti di pace, liberare gli ostaggi/ “Preoccupa antisemitismo e le sofferenze a Gaza” - L'omelia e l'Angelus Papa Leone XIV oggi 5 ottobre 2025: il piano di pace, l'appello contro antisemitismo e atroci sofferenze a Gaza. Da ilsussidiario.net

Dilexi Te. Papa Leone ha firmato la prima Enciclica del suo pontificato - Il 9 ottobre la presentazione ufficiale nella Sala Stampa Vaticana. Riporta clarusonline.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Dimenticare