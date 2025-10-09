Papa Leone XIV ha rivolto un pensiero ai giornalisti caduti nei teatri di guerra. Il Pontefice lo ha fatto nel corso dell’udienza della 39esima Conferenza dell’Associazione MINDS International. “Ogni giorno – ha detto il Papa – ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. E in un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi, quelli che cadono sul campo sono molti: vittime della guerra e dell’ideologia della guerra, che vorrebbe impedire ai giornalisti di esserci. Non dobbiamo dimenticarli! Se oggi sappiamo che cosa è successo a Gaza, in Ucraina e in ogni altra terra insanguinata dalle bombe, lo dobbiamo in buona parte a loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Non dimenticare i giornalisti caduti nelle guerre”