Papa Leone XIV | L' informazione è un bene pubblico che tutti dovremmo tutelare
Città del Vaticano, 9 ottobre 2025 - "Il mondo ha bisogno di un'informazione libera, rigorosa, obiettiva ". Lo ha sottolineato Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti alla 39esima Conferenza dell'Associazione Minds International, global network di agenzie di stampa. Il Pontefice ha ricordato il monito della storica e filosofa statunitense Hannah Arendt per la quale "il suddito ideale del regime totalitario non e' il nazista convinto oppure il comunista convinto, ma la persona per la quale non c'è più differenza tra realtà e finzione, tra il vero e il falso" (Le origini del totalitarismo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: papa - leone
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Papa Leone contro l'internet dei click bait: "Le agenzie di stampa antidoto alle notizie spazzatura" - X Vai su X
Papa Leone XIV, per il suo primo motu proprio, sceglie di mettere mano a un tema delicato come le finanze d'Oltretevere e per farlo non esita a togliere allo Ior (Istituto per le opere religiose) l'esclusività negli investimenti. Vediamo insieme cosa significa - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV: "L'informazione è un bene pubblico che tutti dovremmo tutelare” - Le parole del pontefice ricevendo in udienza i partecipanti alla 39esima Conferenza dell'Associazione Minds International, global network di agenzie di stampa: “Potete essere un argine a chi, attraver ... Riporta quotidiano.net
Papa Leone XIV: "Il mondo necessita di un'informazione libera, rigorosa, obiettiva" - "Liberare la comunicazione dal degrado del cosiddetto click bait" ha detto il Papa nel corso di un'udienza con le agenzie di stampa. Come scrive msn.com