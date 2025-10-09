Città del Vaticano, 9 ottobre 2025 - "Il mondo ha bisogno di un'informazione libera, rigorosa, obiettiva ". Lo ha sottolineato Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti alla 39esima Conferenza dell'Associazione Minds International, global network di agenzie di stampa. Il Pontefice ha ricordato il monito della storica e filosofa statunitense Hannah Arendt per la quale "il suddito ideale del regime totalitario non e' il nazista convinto oppure il comunista convinto, ma la persona per la quale non c'è più differenza tra realtà e finzione, tra il vero e il falso" (Le origini del totalitarismo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Papa Leone XIV: "L'informazione è un bene pubblico che tutti dovremmo tutelare"