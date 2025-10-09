Papa Leone XIV | Agenzie di stampa antidoto a notizie spazzatura

(Adnkronos) – "Ogni giorno ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. E in un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi, quelli che cadono sul campo sono molti: vittime della guerra e dell’ideologia della guerra, che vorrebbe impedire ai giornalisti di esserci. Non dobbiamo dimenticarli! . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

Papa Leone contro l'internet dei click bait: "Le agenzie di stampa antidoto alle notizie spazzatura" - X Vai su X

Papa Leone XIV, per il suo primo motu proprio, sceglie di mettere mano a un tema delicato come le finanze d'Oltretevere e per farlo non esita a togliere allo Ior (Istituto per le opere religiose) l'esclusività negli investimenti. Vediamo insieme cosa significa - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV: "Agenzie di stampa antidoto a notizie spazzatura" - Il Pontefice: "Informazione sia libera, rigorosa, obiettiva contro proliferare fake news" " Ogni giorno ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. Si legge su adnkronos.com

Papa Leone XIV: "L'informazione è un bene pubblico che tutti dovremmo tutelare” - Le parole del pontefice ricevendo in udienza i partecipanti alla 39esima Conferenza dell'Associazione Minds International, global network di agenzie di stampa: “Potete essere un argine a chi, attraver ... Segnala quotidiano.net