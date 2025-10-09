Papa Leone prima esortazione apostolica | Dilexi te ti ho amato

Ha raccolto il testimone di papa Francesco, che negli ultimi mesi della sua vita stava preparando un'esortazione apostolica sulla cura della Chiesa per i poveri. Il titolo: "Dilexi te, ti ho amato". È papa Leone a raccontarlo nella parte introduttiva del suo primo documento magisteriale, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Durante i giorni di riposo estivo a Castel Gandolfo, Prevost ha preso tutto il materiale di Bergoglio e lo ha fatto suo, dando vita a questa sua prima esortazione apostolica. Al centro del documento l'amore di Cristo per i poveri, inteso come cura dei malati, lotta alla schiavitù, difesa delle donne vittime di violenza, diritto all'istruzione, accompagnamento dei migranti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone, prima esortazione apostolica: "Dilexi te, ti ho amato"

