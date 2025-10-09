Papa | intelligenza artificialevigilare

17.50 "Gli algoritmi generano contenuti e dati con dimensione e velocità mai viste prima.Ma chi li governa? L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo con cui ci informiamo e comunichiamo,ma chi la guida e a quali fini?". Così il Papa ai partecipanti alla 39esima Conferenza di Minds International rete di agenzie. "Fare il giornalista non è un crimine, ma un diritto da proteggere", ha detto, e il lavoro dei giornalisti "a maggior ragione delle agenzie di stampa deve essere antidoto al proliferare dell'informazione 'spazzatura'", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it