Paolo Sottocorona morto lo storico meteorologo del Tg La7
È morto improvvisamente ieri sera all’età di 77 anni lo storico meteorologo e volto di La7, Paolo Sottocorona. A darne l’annuncio è stata la stessa emittente di Urbano Cairo. “Per anni ha accompagnato i telespettatori con le sue previsioni puntuali e il suo stile pacato, diventando una presenza familiare e rassicurante”, si legge sui social di La7. A ricordare il collega è stato anche il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che pubblicando una foto di Sottocorona scrive: “Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai. Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it
LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO
