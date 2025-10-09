Paolo Sottocorona la vita riservata dietro le quinte di La7 | la famiglia la moglie le passioni il mare la sua città

La scomparsa improvvisa del meteorologo e volto tv. Aveva lavorato anche per la Rai. Lo ricordano commossi il direttore del tg di La7 Enrico Mentana e Myrta Merlino che scrive: "Grande amico, grande professionista, gran signore. Ci mancherà enormemente". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paolo Sottocorona, la vita (riservata) dietro le quinte di La7: la famiglia, la moglie, le passioni, il mare, la sua città

In questa notizia si parla di: paolo - sottocorona

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

La meteorologia spiegata bene: chiacchierata con Paolo Sottocorona

Paolo Sottocorona è il Re dell'estate di La7. Il suo meteo totalizza il record di share

Un'adorazione tenera, e quasi imbarazzante, per Paolo Sottocorona. Sobrio, educato, chiaramente intelligente in un mondo (come quello televisivo) in cui abbondano gli sguaiati e i chiaramente poco intelligenti. Di Claudio Giunta - X Vai su X

Nella serata di ieri si è spento all'età di 77 anni il meteorologo Paolo Sottocorona, da anni volto di La7 e amatissimo dal pubblico dell'emittente Il meteorologo era andato regolarmente in onda la mattina, durante il programma Omnibus, e prima di salutare i tel - facebook.com Vai su Facebook

Morte di Paolo Sottocorona, il lutto di La7. Lascia la moglie - Non solo perché ogni giorno raccontava il tempo a milioni di telespettatori. lanazione.it scrive

Chi è la moglie e chi sono i figli di Paolo Sottocorona? Vita privata e curiosità sul meteorologo di La7 - Chi ha seguito le previsioni meteo su La7, almeno una volta si è chiesto chi ci fosse accanto a quella voce pacata, competente, quasi rassicurante. Scrive alphabetcity.it