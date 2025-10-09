Paolo Sottocorona era malato? Cosa ha avuto? La morte improvvisa ha sconvolto tutti

La notizia della scomparsa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, ha colpito profondamente il pubblico e il mondo dell’informazione. Volto rassicurante e voce pacata delle previsioni meteo, è stato per anni una presenza fissa nelle case degli italiani, conquistando la stima di colleghi e spettatori. Il suo addio, annunciato da Enrico Mentana sui social, ha lasciato tutti senza parole: Sottocorona si è spento all’età di 77 anni, poche ore dopo aver condotto quello che sarebbe stato il suo ultimo intervento televisivo. Un decesso improvviso e inatteso, che ha sollevato molte domande sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Donnapop.it

